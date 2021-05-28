Беларусь потерпела четвертое поражение на ЧМ по хоккею, уступив Дании

Сборная Беларуси по хоккею уступила команде Дании на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Латвии - 2:5. Эта неудача стала для белорусской команды четвертой в пяти матчах.

Команды подошли к этой встрече, сохраняя шансы на выход в четвертьфинал. Датчане опережали своего соперника всего на одно очко, при этом им самих в таблице чуть ранее обогнала Швеция.

Сборная Беларуси открыла счет в матче уже на третьей минуте встречи. Отличился Артем Демков. Но вскоре Николай Мейер восстановил равенство. Первый период также запомнился грубой игрой нападающего белорусской команды Сергея Дрозда. За умышленную атаку в голову соперника он был изгнан с площадки до конца встречи.

В середине второй 20-минутки белорусы снова вышли вперед. В большинстве отличился Михаил Стефанович. При счете 2:1 команды ушли на заключительный перерыв.

Наставник датчан Хайнц Элерс сумел подобрать правильные слова и его команды в третьем периоде четыре раза поразила ворота соперника. Сначала Маттиас Асперуп счет сравнял, чуть позже Матиас Фром вывел датскую сборную вперед, а окончательный результат установили Маркус Лауридсен и Александер Труэ.

Дания набрала восемь очков и опередила Швецию в борьбе за четвертое место в группе.

В другой группе снова разочаровала хозяева турнира. Латвийская команда уступила в серии буллитов сборной Норвегии, заметно осложнив себе борьбу за попадание в первую четверку.