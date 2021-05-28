Ряд команд намерен снять свои флаги на ЧМ по хоккею в Латвии

Глава Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил о том, что ряд команд-участниц чемпионата мира намерен снять свои флаги в знак солидарности с Беларусью.

Он точно не сказал о каких командах идет речь. Поводом для этого стал инцидент с заменой флага Беларуси на бело-красно-белый флаг, который произошел в понедельник.

Этот шаг осудили глава Международной федерации хоккея Рене Фазель и сама организация.

В ИИХФ считают, что политике не место в спорте и подобные шаги не должны происходить. Федерация призвала во всех локациях, где заменили флаг Беларуси, убрать символику чемпионата мира и самой федерации. Также было объявлено, что флаг Беларуси останется на всех объектах ЧМ.