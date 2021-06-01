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01.06.2021 20:53
Рубрика: Спорт

Черчесов назвал состав на матч против Польши

Текст: Максим Домчев

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал состав на контрольный матч против сборной Польши.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Польша - Россия - онлайн-трансляция товарищеского матча

Матч Польша - Россия пройдет во Вроцлаве и начнется в 21:45 по московскому времени. Эта игра станет первой из двух контрольных перед стартом чемпионата Европы по футболу. После матча наставник россиян Станислав Черчесов назовет 26 футболистов, которые войдут в состав на Евро-2020.

Ну а пока на матч против Польши наставник россиян выставил такой стартовый состав: вратарь Антон Шунин ("Динамо"); защитники Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция), Георгий Джикия ("Спартак"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Вячеслав Караваев, Далер Кузяев (оба - "Зенит"); полузащитники Роман Зобнин ("Спартак"), Магомед Оздоев ("Зенит"), Александр Головин ("Монако"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия); нападающий Артем Дзюба ("Зенит").

5 июня сборная России в Москве сыграет с командой Болгарии. Первый матч на чемпионате Европы россияне сыграют с Бельгией 12 июня.

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