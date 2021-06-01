На ЧМ по хоккею Россия громит Беларусь, Германия обыгрывает Латвию

В Латвии завершается групповой раунд чемпионата мира по хоккею. В заключительных матчах встречаются Германия - Латвия и Россия - Беларусь.

В противостоянии немцев и латвийцев определяются два последних участника четвертьфинала из группы В. В случае ничейного исхода в основное время обе команды проходят дальше, а канадцы будут вынуждены отправиться домой, став пятыми в группе.

После первого периода сборная Германии ведет - 2:0. Голы на счету Йона Пятерки и Марцеля Небельса. При этом бригада арбитров из Финляндии - Ласси Хейккинен и Кристиан Викман - в стартовые 20 минут приняли несколько весьма странных решений в пользу латвийцев. Однако реализовать удаления им не удалось.

Сборная России после первого периода громит Беларусь - 5:0. Дубль на счету Никиты Нестерова, по шайбе забросили Эмиль Галимов, Максим Шалунов и Михаил Григоренко. Соперник россиян в четвертьфинале определится по итогам матча Германия - Латвия.