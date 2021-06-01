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01.06.2021 19:03
Рубрика: Спорт

Оставят ли Германия и Латвия Канаду без четвертьфинала ЧМ по хоккею

Текст: Максим Домчев
Именно такой вопрос витает в воздухе перед заключительным матче группы В. Ничья в основное время устраивает немцев и латвийцев, Канаде же остается верить в спортивный дух обеих команд.
Фото: Gints IVUSKANS / AFP Фото: Gints IVUSKANS / AFP
Фото: Gints IVUSKANS / AFP

Пока в активе Германии и Латвии по 9 очков, тогда как канадцы набрали 10. Но в личных встречах "кленовые листья", собранные из не лучших представителей заокеанского хоккея, уступили обеим командам. А это значит, что ничья гарантирует Германии и Латвии выход в четвертьфинал, а Канаде бесславное возвращение на родину.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Но сыграют ли команды именно так? По мнению букмекеров - да. Коэффициент на ничью в основное время сильно упал. Да и есть ли смысл командам тратить дополнительные нервы и силы, рискуя в случае поражения остаться у разбитого корыта?

Наставник канадской команды Жерар Галлан после поражения от финнов по буллитам отказался верить, что конкуренты смогут "договориться".

"Латвию и Германию устроит ничья? Даже не представляю, чтобы подобное произошло. Я буду шокирован, если они пойдут на это. Уверен, обе команды будут играть на победу", - сказал он.

Впрочем, в своих бедах Канаде надо винить только себя - на старте турнира она разбазаривала очки с завидной регулярностью.

На чемпионатах мира по хоккею нередко в последних турах случались довольно неожиданные результаты. Но объяснялись они просто - команды выбирали себе соперника по плей-офф, а нынешний случай - довольно редкий. Хотя, учитывая, как проходит этот чемпионат мира в Латвии, подобное уже не удивляет.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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В мировом спорте были примеры, когда команды не только играли вничью в подобной ситуации, но и делали это с определенным счетом. В памяти всплывает чемпионат Европы по футболу 2004 года. Тогда в заключительном матче группы сборным Швеции и Дании для выхода из группы нужно было сыграть вничью, причем не меньше, чем 2:2. И скандинавы сделали это, опередив Италию по разнице мячей.

На чемпионате мира по футболу 1982 года перед заключительным матчем между сборными Австрии и ФРГ обе команды устраивала победа немцев с разницей не более чем в два мяча. В итоге не самый зрелищный матч так и завершился - 1:0.

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