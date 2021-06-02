СМИ: По новому контракту Месси будет получать почти вдвое меньше

Испанские СМИ раскрыли детали нового контракта Лионеля Месси с "Барселоной". Как выяснилось, игрок практически договорился о продлении соглашения. Новый договор будет составлен так, что два года футболист проведет в каталонском клубе, после чего на два сезона отправится в клуб МЛС "Интер Майами", часть акций которого принадлежит Дэвиду Бекхэму, а потом вернется в "Барселону" уже не в статусе футболиста.

За два года в "Барселоне" Месси без учета налогов заработает 120 миллионов евро, что почти вдвое меньше его нынешнего контракта. В МЛС он будет не только выступать за "Интер Майами", но и станет послом каталонского клуба в Лиге. За это он также заработает 120 миллионов евро за 2 года, сообщает Sport.es.

Относительно его работы в "Барселоне" после этого пока нет единой информации. Один источник издания уверяет, что Месси станет глобальным послом клуба и будет участвовать в различных стратегических проектах. По другой версии - станет работать в системе клуба на пока неизвестной должности. Также пока вызывает вопрос и зарплата аргентинца после завершения карьеры.