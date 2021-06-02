Новости

В Нигерии похитившие 200 школьников бандиты потребовали выкуп 00:50
Пентагон запросил более 23 млрд долларов на финансирование разведки 00:47
В США пробуют вакцинировать от COVID в парикмахерских 00:41
В Белом доме заявили о желании понять "планы и намерения России" 00:16
Чемезов: Конструкторы "Сухого" и "МиГ" будут конкурировать между собой 00:03
Чемезов назвал точные суммы долгов ОАК и "Уралвагонзавода" перед банками 00:03
Германия не дала разрешение авиакомпании S7 на выполнение двух рейсов 01.06.2021
В Ираке зафиксирован первый случай смерти пациента с "черной плесенью" 01.06.2021
Стало известно расписание четвертьфиналов ЧМ по хоккею 01.06.2021
В Италии вышел на свободу самый безжалостный киллер сицилийской мафии 01.06.2021
В Британии впервые объявлено об отсутствии ежедневных смертей от COVID-19 01.06.2021
Власти Оклахомы установили премию в 3 млн долларов тому, кто поймает йети 01.06.2021
Крупнейший концерн-производитель мяса остановил работу из-за кибератаки 01.06.2021
Польша - Россия - онлайн-трансляция товарищеского матча 01.06.2021
ФАС отрегулирует тарифы для крупных топливно-заправочных компаний в аэропортах 01.06.2021
На ЧМ по хоккею Россия громит Беларусь, Германия обыгрывает Латвию 01.06.2021
За сутки 7 военнослужащих вылечили от коронавируса 01.06.2021
Черчесов назвал состав на матч против Польши 01.06.2021
Новак напомнил, что Россия и Украина сохраняют экономические связи 01.06.2021
Трутнев: Погранпереходы должны управляться единым контролирующим органом 01.06.2021
Светлана Разворотнева предложила отказаться от ЕГЭ и вернуть традиционные экзамены 01.06.2021
В Минобрнауки назвали вузы с бюджетными местами на подготовительных курсах 01.06.2021
Россия - Беларусь - онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 01.06.2021
Три российских телеканала прекратят вещание в Беларуси 01.06.2021
ВОЗ обеспокоена четырьмя вариантами коронавируса 01.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
02.06.2021 00:46
Рубрика: Спорт

Отцепили Дениса

"Валенсия" готова продать Черышева
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 119(8470)
Руководство "Валенсии" готово продать в летнее межсезонье полузащитника сборной России Дениса Черышева, сообщает издание AS.

Стоимость трансфера Черышева может составить два миллиона евро. Кроме Дениса, "летучие мыши" планируют продажу одного из ведущих игроков команды - португальца Гонсалу Гедеша.

Фото: ANDREAS SOLARO/ AFP
Роналду не попал в символическую сборную Лиги чемпионов

Не секрет, что "Валенсия" испытывает серьезные финансовые проблемы. Из-за них еще перед началом прошлого сезона клуб вынужден был избавиться от нескольких лидеров. Как видно, ситуация может повториться и этим летом.

Тем временем УЕФА сформировал сборную лучших игроков прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов.

Всего в символическую сборную вошли 22 игрока. Наибольшее представительство (семь человек) у победителя турнира "Челси": Эдуар Менди, Сезар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Бен Чилуэлл, Жоржиньо, Мэйсон Маунт и Н Голо Канте. Вторым идет финалист Лиги чемпионов "Манчестер Сити": Эдерсон, Рубен Диаш, Кевин де Брейне, Илкай Гюндоган и Фил Фоден.

Также в команду попали Тибо Куртуа, Карим Бензема, Лука Модрич (все - "Реал"), Килиан Мбаппе, Неймар (оба - "Пари Сен-Жермен"), Давид Алаба, Роберт Левандовски (оба - "Бавария"), Лионель Месси ("Барселона"), Эрлинг Холанд ("Боруссия") и Сержиу Оливейра ("Порту").

Добавим, что накануне сборная России сыграла контрольный матч с Польшей. Результат встречи стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Футбольные трансферы