Руководство "Валенсии" готово продать в летнее межсезонье полузащитника сборной России Дениса Черышева, сообщает издание AS.

Стоимость трансфера Черышева может составить два миллиона евро. Кроме Дениса, "летучие мыши" планируют продажу одного из ведущих игроков команды - португальца Гонсалу Гедеша.

Не секрет, что "Валенсия" испытывает серьезные финансовые проблемы. Из-за них еще перед началом прошлого сезона клуб вынужден был избавиться от нескольких лидеров. Как видно, ситуация может повториться и этим летом.

Тем временем УЕФА сформировал сборную лучших игроков прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов.

Всего в символическую сборную вошли 22 игрока. Наибольшее представительство (семь человек) у победителя турнира "Челси": Эдуар Менди, Сезар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Бен Чилуэлл, Жоржиньо, Мэйсон Маунт и Н Голо Канте. Вторым идет финалист Лиги чемпионов "Манчестер Сити": Эдерсон, Рубен Диаш, Кевин де Брейне, Илкай Гюндоган и Фил Фоден.

Также в команду попали Тибо Куртуа, Карим Бензема, Лука Модрич (все - "Реал"), Килиан Мбаппе, Неймар (оба - "Пари Сен-Жермен"), Давид Алаба, Роберт Левандовски (оба - "Бавария"), Лионель Месси ("Барселона"), Эрлинг Холанд ("Боруссия") и Сержиу Оливейра ("Порту").

Добавим, что накануне сборная России сыграла контрольный матч с Польшей. Результат встречи стал известен после подписания номера "РГ" в печать.