Роналду не попал в символическую сборную Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сформировал сборную лучших игроков прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов. Команда представлена на официальном сайте организации.

Всего в символическую сборную вошли 22 футболиста. Наибольшее представительство (семь человек) у победителя турнира лондонского "Челси": Эдуар Менди, Сезар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Бен Чилуэлл, Жоржиньо, Мэйсон Маунт и Н Голо Канте. Вторым в этом списке идет финалист Лиги чемпионов "Манчестер Сити": Эдерсон, Рубен Диаш, Кевин де Брейне, Илкай Гюндоган и Фил Фоден.

Также в команду попали: Тибо Куртуа, Карим Бензема, Лука Модрич (все - "Реал"), Килиан Мбаппе, Неймар (оба - "Пари Сен-Жермен"), Давид Алаба, Роберт Левандовски (оба - "Бавария"), Лионель Месси ("Барселона"), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд) и полузащитник сборной Португалии Сержиу Оливейра ("Порту").

Впервые за долгие годы в символическую сборную Лиги чемпионов не попал Криштиану Роналду. Португалец вместе с туринским "Ювентусом" вылетел на стадии 1/8 финала, уступив "Порту". При этом Криштиану был признан лучшим нападающим прошедшего сезона в итальянском чемпионате. Забив 29 мячей в 33 встречах, Роналду выиграл бомбардирскую гонку в "серии А" впервые с момента переезда на Апеннины (с 2018 года).