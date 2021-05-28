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28.05.2021 08:14
Рубрика: Спорт

Шутка "Спартака" о Роналду в Twitter собрала более 30 тысяч лайков

Текст: Елена Казьмина

Пресс-служба "Спартака" в англоязычном клубном аккаунте в Twitter опубликовала шуточный пост, посвященный форварду "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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В публикации - нападающий, сидящий с довольным видом в самолете, и фотография домашнего стадиона "красно-белых". Стрелками на фото показывается сходство между небом в иллюминаторе рядом с форвардом и небом над столицей. Так в "Спартаке" пошутили, что Роналду может перейти в московский клуб.

Пользователи социальной сети явно оценили юмор "красно-белых". К настоящему моменту пост уже набрал более 30 тысяч лайков, став самым популярным в аккаунте "Спартака" за последнее время.

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