Шутка "Спартака" о Роналду в Twitter собрала более 30 тысяч лайков

Пресс-служба "Спартака" в англоязычном клубном аккаунте в Twitter опубликовала шуточный пост, посвященный форварду "Ювентуса" Криштиану Роналду.

В публикации - нападающий, сидящий с довольным видом в самолете, и фотография домашнего стадиона "красно-белых". Стрелками на фото показывается сходство между небом в иллюминаторе рядом с форвардом и небом над столицей. Так в "Спартаке" пошутили, что Роналду может перейти в московский клуб.

Пользователи социальной сети явно оценили юмор "красно-белых". К настоящему моменту пост уже набрал более 30 тысяч лайков, став самым популярным в аккаунте "Спартака" за последнее время.