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01.06.2021 23:26
Рубрика: Спорт

Стало известно расписание четвертьфиналов ЧМ по хоккею

Текст: Максим Домчев

Официальный сайт Международной федерации хоккея опубликовал расписание четвертьфинальных матчей чемпионата мира.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Сборная России разгромила Беларусь и стала первой в группе А на ЧМ-2021

Все матчи 1/4 финала турнира пройдут 3 июня. Борьбу за медали ЧМ-2021 поведут 8 сборных - Россия, США, Швейцария, Финляндия, Чехия, Германия, Словакия и Канада.

В 16:15 по московскому времени начнутся два матча. Сборная США встретится со Словакией, а Швейцария - с Германией.

В вечерней программе также две встречи. В 20:15 состоится стартовое вбрасывание в матчах Россия - Канада и Финляндия - Чехия.

5 июня состоятся два полуфинала, а 6 июня финал и матч за бронзовые медали.

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