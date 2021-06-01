Стало известно расписание четвертьфиналов ЧМ по хоккею

Официальный сайт Международной федерации хоккея опубликовал расписание четвертьфинальных матчей чемпионата мира.

Все матчи 1/4 финала турнира пройдут 3 июня. Борьбу за медали ЧМ-2021 поведут 8 сборных - Россия, США, Швейцария, Финляндия, Чехия, Германия, Словакия и Канада.

В 16:15 по московскому времени начнутся два матча. Сборная США встретится со Словакией, а Швейцария - с Германией.

В вечерней программе также две встречи. В 20:15 состоится стартовое вбрасывание в матчах Россия - Канада и Финляндия - Чехия.

5 июня состоятся два полуфинала, а 6 июня финал и матч за бронзовые медали.