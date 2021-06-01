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01.06.2021 22:41
Рубрика: Спорт

Сборная России разгромила Беларусь и стала первой в группе А на ЧМ-2021

Текст: Илья Соболев
Сборная России разгромила Беларусь со счетом 6:0 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, проходящего в Риге.

Для обеих команд эта встреча не имела принципиального турнирного значения. Белорусы досрочно потеряли шансы пробиться в плей-офф, а россияне, наоборот, накануне гарантировали себе выход из группы. В то же время победа позволяла бы команде Валерия Брагина максимально улучшить свою итоговую позицию в группе А, а именно - занять первое место. И наши парни эту возможность использовали.

"Надо уже сейчас показывать хоккей, в который мы хотим играть в плей-офф", - говорил вчера защитник сборной России Дмитрий Орлов. Наверное, лучше и не описать настрой, с которым вышли наши на первый период. Секундомер еще не успел отсчитать стартовую минуту как Никита Нестеров открыл счет, мощно пальнув от самой синей линии - 1:0.

Второй наш гол получился курьезным. Эмиль Галимов набрасывал на "пятак", и после рикошета от белорусского защитника шайба снова оказалась в воротах - 2:0.

Еще пять минут, и свой снайперский счет в Риге наконец-то открыл Максим Шалунов, удачно коснувшийся шайбы после мощного щелчка Никиты Задорова - 3:0.

Белорусы совсем расклеивались и начали допускать глупые ошибки. А россияне - ими пользоваться. Один из таких моментов завершился передачей Антона Слепышева на свободного Михаила Григоренко и точным броском последнего - 4:0.

Несмотря на уже комфортное преимущество, наши продолжали тотально доминировать и забросили еще. На 17-й минуте Владимир Тарасенко убежал в отрыв, а затем идеально выложил шайбу под бросок Нестерову, оформившему дубль - 5:0.

После такого ударного начала трудно было представить, что следующего гола в этом матче придется ждать более получаса. Но во втором периоде наши ощутимо сбросили обороты, предсказуемо начав играть по счету. Моментов стало значительно меньше.

Та же самая картина наблюдалась и в третьем периоде. Поэтому очередная голевая комбинация россиян получилась немного неожиданной. На 53-й минуте Слепышев убежал по флангу и выложил шайбу на блюдечко Дмитрию Воронкову, который с колена бросил мимо вратаря - 6:0.

Удивительно, но по такой игре нашлось место и для стычки, по итогам которой на скамейку штрафников присели форвард сборной Беларуси Джефф Плэтт и Галимов, причем Плэтт получил двойной штраф.

Справедливости ради отметим, что голевые моменты изредка, но возникали и у ворот Александра Самонова. Отдадим должное нашему голкиперу: несмотря на редкие угрозы, концентрации он не терял и спокойно выручал, когда в его владениях становилось опасно. Наградой ему стал "сухарь", уже второй на турнире.

А сборная России заняла в группе "А" первое место и в четвертьфинале сыграет с Канадой.

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