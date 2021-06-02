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02.06.2021 09:18
Рубрика: Спорт

СМИ: Месси договорился о продлении контракта с "Барселоной"

Текст: Максим Домчев
Лионель Месси Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Лионель Месси Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Лионель Месси Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Капитан "Барселоны" Лионель Месси договорился о продлении контракта с клубом.

Фото: Reuters
Месси выступил против экс-президента "Барселоны" после истории с Гризманном

Как сообщает Marca, аргентинец достиг принципиальной договоренности в руководством клуба и скоро подпишет контракт, рассчитанный на два года. Его нынешнее соглашение истекает этим летом.

Сторонам осталось лишь уладить мелкие детали контракта. При этом главным аргументом для 33-летнего Месси стал переход его партнера по сборной Аргентины Серхио Агуэро, который перебрался в Каталонию на правах свободного агента из "Манчестер Сити".

Месси на протяжении всей карьеры выступает за "Барселону".

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