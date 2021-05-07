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07.05.2021 12:47
Рубрика: Спорт

Месси выступил против экс-президента "Барселоны" после истории с Гризманном

Текст: Максим Домчев

Недоверие Лионеля Месси к уже бывшему президенту "Барселоны" Хосепу Бартомеу началось после вылета команды из Лиги чемпионов в сезоне 2018-2019, когда каталонцы умудрились проиграть "Ливерпулю", имея гандикап в три забитых мяча.

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После того матча Бартомеу приехал к Месси, и между ними произошел разговор, сообщает Catalunya Radio. В числе прочего аргентинец поинтересовался у руководителя клуба, имеют ли под собой основание разговоры о том, что в скором времени состав "Барселоны" пополнит французский нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн.

Бартомеу тогда ответил, что контракт с игроком не подписан, однако совсем скоро клуб объявил о трансфере француза. После этого Месси исчерпал лимит доверия к президенту, который позже дискредитировал себя историей со снижением зарплат.

Из-за пандемии коронавируса он попросил игроков пойти на уступки, на что получил согласие. Однако вскоре снова собрал игроков и еще раз попросил их о снижении зарплат. На это Месси на правах капитана ответил отказом.
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Позже Месси обвинил руководство клуба в травле, которая была организована против него и его партнеров. Игрок даже объявил о желании покинуть команду. Бартомеу в итоге досрочно лишился своего поста, но где продолжит карьеру аргентинец, контракт которого истекает летом, пока окончательно неизвестно. Сам Месси хочет остаться в клубе.

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