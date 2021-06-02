Глава Минздрава РФ призвал болельщиков вакцинироваться перед Евро-2020

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что желающим посетить матчи чемпионата Европы по футболу необходимо привиться от коронавируса.

"Точно собираясь идти на матчи, нужно пройти вакцинацию. Это очевидная вещь, собирается большое количество людей, риск инфицироваться все равно, так или иначе, может возникать", - цитирует "Интерфакс" заявление Мурашко в эфире студии общества "Знание" на ПМЭФ-2021.

По словам министра, не следует посещать футбольные матчи тем людям, кто испытывает симптомы заболевания. И именно сами люди и их ответственное отношение к мерам безопасности во время пандемии коронавируса будут являться ключевым залогом успеха для принимающей матчи страны.

Напомним, для иностранных болельщиков на время Евро-2020 будет действовать упрощенная схема въезда. От всех, кто посетит матчи в Санкт-Петербурге, не требуется обязательной вакцинации. Иностранным болельщикам достаточно предоставить отрицательный тест ПЦР при въезде на территорию РФ.