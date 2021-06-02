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02.06.2021 18:03
Рубрика: Общество

Глава Минздрава РФ призвал болельщиков вакцинироваться перед Евро-2020

Текст: Максим Домчев
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что желающим посетить матчи чемпионата Европы по футболу необходимо привиться от коронавируса.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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"Точно собираясь идти на матчи, нужно пройти вакцинацию. Это очевидная вещь, собирается большое количество людей, риск инфицироваться все равно, так или иначе, может возникать", - цитирует "Интерфакс" заявление Мурашко в эфире студии общества "Знание" на ПМЭФ-2021.

По словам министра, не следует посещать футбольные матчи тем людям, кто испытывает симптомы заболевания. И именно сами люди и их ответственное отношение к мерам безопасности во время пандемии коронавируса будут являться ключевым залогом успеха для принимающей матчи страны.

Напомним, для иностранных болельщиков на время Евро-2020 будет действовать упрощенная схема въезда. От всех, кто посетит матчи в Санкт-Петербурге, не требуется обязательной вакцинации. Иностранным болельщикам достаточно предоставить отрицательный тест ПЦР при въезде на территорию РФ.

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