Хачанов проиграл Нисикори во втором круге Roland Garros

Российский теннисист не смог пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, уступив в матче второго раунда соревнований японцу Кэю Нисикори со счетом 4:6, 6:2, 2:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 59 минут.

Российский спортсмен подал мять эйсов и трижды ошибся на подаче. Для 25-летнего Хачанова это выступление на Roland Garros стало самым неудачным. В 2019 году он дошел до четвертьфинала.

Японец реализовал 5 брейк-пойнтов и допустил три двойных ошибки. В 1/8 финала он встретится со швейцарским спортсменом Генри Лааксоненом, одержавшим победу над испанцем Роберто Баутистой Агутой.