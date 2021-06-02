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02.06.2021 19:21
Рубрика: Спорт

Хачанов проиграл Нисикори во втором круге Roland Garros

Фото: AP Photo/Thibault Camus Фото: AP Photo/Thibault Camus
Фото: AP Photo/Thibault Camus

Российский теннисист не смог пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, уступив в матче второго раунда соревнований японцу Кэю Нисикори со счетом 4:6, 6:2, 2:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 59 минут.

Фото: RODRIGO JIMENEZ/EPA-EFE
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Российский спортсмен подал мять эйсов и трижды ошибся на подаче. Для 25-летнего Хачанова это выступление на Roland Garros стало самым неудачным. В 2019 году он дошел до четвертьфинала.

Японец реализовал 5 брейк-пойнтов и допустил три двойных ошибки. В 1/8 финала он встретится со швейцарским спортсменом Генри Лааксоненом, одержавшим победу над испанцем Роберто Баутистой Агутой.

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