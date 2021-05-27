Медведев и другие узнали соперников по "РоланГаррос"

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Франции под вторым номером, в первом круге сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом. Андрей Рублев (7) - с немцем Яном-Леннардом Штруффом, Карен Хачанов (23) - с чехом Иржи Веселы, Аслан Карацев (24) - с победителем квалификации.
Фото: RODRIGO JIMENEZ/EPA-EFE
Интересно, что вся "большая тройка" - Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер - попала на одну половину сетки "Ролан Гаррос". Серб стартует с матча против американца Тенниса Сандгрена, испанец - против австралийца Алексея Попырина, а швейцарец ждет соперника из квалификационного раунда.
В женской сетке первая ракетка России Вероника Кудерметова (29-й номер посева) сыграет с американкой Амандой Анисимовой, Анастасия Павлюченкова (31) - с американкой Кристиной Макхейл, Екатерина Александрова (32) - с американкой Винус Уильямс, Светлана Кузнецова (40) - с белоруской Викторией Азаренко.