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Рубрика: Спорт

С кого начать

Медведев и другие узнали соперников по "РоланГаррос"
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 116(8467)
Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Франции под вторым номером, в первом круге сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом. Андрей Рублев (7) - с немцем Яном-Леннардом Штруффом, Карен Хачанов (23) - с чехом Иржи Веселы, Аслан Карацев (24) - с победителем квалификации.
Фото: RODRIGO JIMENEZ/EPA-EFE Фото: RODRIGO JIMENEZ/EPA-EFE
Фото: RODRIGO JIMENEZ/EPA-EFE

Интересно, что вся "большая тройка" - Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер - попала на одну половину сетки "Ролан Гаррос". Серб стартует с матча против американца Тенниса Сандгрена, испанец - против австралийца Алексея Попырина, а швейцарец ждет соперника из квалификационного раунда.

В женской сетке первая ракетка России Вероника Кудерметова (29-й номер посева) сыграет с американкой Амандой Анисимовой, Анастасия Павлюченкова (31) - с американкой Кристиной Макхейл, Екатерина Александрова (32) - с американкой Винус Уильямс, Светлана Кузнецова (40) - с белоруской Викторией Азаренко.

Российская теннисистка Звонарева не вышла в основную сетку "Ролан Гаррос"
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