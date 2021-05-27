Медведев и другие узнали соперников по "РоланГаррос"

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Франции под вторым номером, в первом круге сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом. Андрей Рублев (7) - с немцем Яном-Леннардом Штруффом, Карен Хачанов (23) - с чехом Иржи Веселы, Аслан Карацев (24) - с победителем квалификации.

Фото: RODRIGO JIMENEZ/EPA-EFE