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01.06.2021 18:45
Рубрика: Спорт

Чехия обыграла Словакию и заняла третье место в группе на ЧМ

Текст: Максим Домчев
Сборная Чехии в заключительном матче группового раунда чемпионата мира по хоккею нанесла поражение словакам и заняла третье место в группе А. В четвертьфинале чехи сыграют со сборной Финляндии, а Словакия - с США.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В заключительный день группового раунда чемпионата мира по хоккею интерес вызывала встреча географических соседей - команд Чехии и Словакии. Словаки в таблице опережали соперника на два очка, и команды разыграли между собой, с кем же встречаться в четвертьфинале. При этом никаких сомнений в победе США над Италией ни у кого не возникало. Так что занявший третье место выходил на Финляндию, а четвертое - на американцев.

Фото: Gints IVUSKANS / AFP
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Чешская команда показала, что никакие математические расклады ее не интересуют. Уже на первой минуте встречи Филип Задина распечатал ворота словаков, а Михаэль Шпачек закрепил успех.

Во втором периоде чехи отличились еще дважды усилиями Лукаша Радила и Либора Шулака, пропустив в свои ворота одну шайбу после броска Матуша Шукеля. В итоге словакам не помогла даже замена вратаря. Итоговый результат - 7:3. Голы у победителей на свои счета записали Матей Странски, Матей Блюмель и Либор Гайек. Словаки ответили голами Мартина Бучко и Кристиана Поспишила.

В параллельном матче сборная США победила Италию - 4:2, заняв первое место в группе В. Вторыми стали финны.

Таким образом в четвертьфинале встретятся США - Словакия и Финляндия - Чехия.

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