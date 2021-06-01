Судьба Канады на ЧМ по хоккею решится в матче Германия - Латвия

Сборная Канады перед заключительным туром оказалась в ситуации, когда неудача в матче против финнов могла стоить ей места в четвертьфинале. Поэтому "кленовые листья" вышли играть на победу. И на второй минуте встречи Брендон Пирри распечатал ворота финской команды.

В начале второго периода финны сравняли счет после броска Артту Руотсалайнена, но Макс Комтуа снова вывел сборную Канады вперед.

И все же удержать победу североамериканцам не удалось - незадолго до конца встречи Руотсалайнен перевел игру в овертайм, который также не выявил сильнейшего. А в серии буллитов более мастеровитые финны вырвали победу - 3:2.

Теперь от канадской команды не зависит уже ничего. Позже свой матч играют отстающие на одно очко команды Германии и Латвии. Обеим этим сборным канадцы уступили, и теперь для выхода в четвертьфинал им необходима только победа в основное время одной из команд. Если победитель по итогам 60 минут встречи не определится, то "кленовые листья" бесславно отправятся домой.

В группе А Швейцария переиграла Великобританию - 6:3 и вышла на промежуточное первое место, опережая на одно очко сборную России, которая позже встретится с белорусами.