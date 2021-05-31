Тарасенко, Орлов и Григоренко сыграют за сборную России против Швеции

В понедельник, в 20:15 сборная России проводит уже шестой матч на чемпионате мира по хоккею в Риге. Соперником команды Валерия Брагина станет Швеция, которая при неблагоприятном для себя исходе в оставшихся матчах может не попасть в четвертьфинал.

В составе российской команды сразу несколько изменений. В состав на эту встречу включены прибывшие из-за океана форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов, а также восстановившийся после травмы нападающий Михаил Григоренко.

Место в воротах займет Александр Самонов. Сочетание пятерок российской команды:

Нестеров - Задоров, Слепышев - Воронков - Григоренко;

Гавриков - Проворов, Толчинский - Карнаухов - Барабанов;

Зуб - Орлов, Бурдасов - Морозов - Тарасенко;

Также в заявке на игре защитник Ожиганов и нападающие Швец-Роговой, Каменев, Тимкин и Галимов.