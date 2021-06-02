Физиологи назвали факторы, влияющие на эффективность тренировок

Почему люди по-разному реагируют на физические нагрузки? Почему одним они помогают сбросить вес и обрести стройную фигуру, а другие, сколько ни тренируются в спортивных залах, не ощущают никакого эффекта?

Ученые из Медицинского центра Бет Исраэль Диаконесс в Бостоне провели любопытное исследование, объяснившее этот феномен.

Были отобраны 654 добровольца, ведущие малоподвижный образ жизни. В течение 20 недель они тренировались на выносливость. А ученые в это время брали анализы крови, наблюдая за более 5000 разных белков плазмы крови. Все они по-разному реагировали на увеличение нагрузки.

147 белков были связаны с аэробной мощностью (VO 2 max). Это показатель количества кислорода, которое организм может использовать и переносить в мышцы. Максимальное поглощение кислорода является прямым показателем кардиореспираторной пригодности человека. Чем больше значение VO 2 max, тем выше работоспособность, выносливость, а следовательно, и спортивные достижения. Кстати, в современных "умных" часах есть функция определения VO 2 max (в разделе "Кардиовыносливость"). Еще 102 белка могут показывать возможность улучшать показатель VO 2 max после и во время тренировки.

Исследователи сопоставили оба этих показателя, и выделили среди испытуемых тех, кто не получал особых преимуществ при повышении интенсивности упражнений.

Ценность работы в том, что с помощью этих знаний можно понять возможность своего организма к повышению активности, и регулировать эффективность тренировок.