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02.06.2021 12:50
Рубрика: Спорт

Физиологи назвали факторы, влияющие на эффективность тренировок

Текст: Ольга Орлова

Почему люди по-разному реагируют на физические нагрузки? Почему одним они помогают сбросить вес и обрести стройную фигуру, а другие, сколько ни тренируются в спортивных залах, не ощущают никакого эффекта?

Фото: iStock
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Ученые из Медицинского центра Бет Исраэль Диаконесс в Бостоне провели любопытное исследование, объяснившее этот феномен.

Были отобраны 654 добровольца, ведущие малоподвижный образ жизни. В течение 20 недель они тренировались на выносливость. А ученые в это время брали анализы крови, наблюдая за более 5000 разных белков плазмы крови. Все они по-разному реагировали на увеличение нагрузки.

147 белков были связаны с аэробной мощностью (VO2max). Это показатель количества кислорода, которое организм может использовать и переносить в мышцы. Максимальное поглощение кислорода является прямым показателем кардиореспираторной пригодности человека. Чем больше значение VO2max, тем выше работоспособность, выносливость, а следовательно, и спортивные достижения. Кстати, в современных "умных" часах есть функция определения VO2max (в разделе "Кардиовыносливость"). Еще 102 белка могут показывать возможность улучшать показатель VO2max после и во время тренировки.

Исследователи сопоставили оба этих показателя, и выделили среди испытуемых тех, кто не получал особых преимуществ при повышении интенсивности упражнений.

Ценность работы в том, что с помощью этих знаний можно понять возможность своего организма к повышению активности, и регулировать эффективность тренировок.

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