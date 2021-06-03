Матч Евро-2020 покажут на экране фан-зоны "Екатеринбург-Арена"

11 июня стартует чемпионат Европы по футболу, отложенный в 2020 году из-за коронавируса. В турнире примет участие 24 команды, в том числе из России. У болельщиков из Екатеринбурга 16 июня, в день игры против сборной Финляндии, будет возможность поболеть за соотечественников на территории стадиона "Екатеринбург-Арена". Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

- Предыдущий опыт проведения фан-зон в Екатеринбурге, в том числе в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года, показал, что такой формат востребован жителями Свердловской области. Любовь к футболу, приобщение к здоровому образу жизни - это главное нематериальное наследие матчей ЧМ-2018, прошедших в Екатеринбурге, - отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Как рассказал "РГ" пресс-атташе мероприятия Андрей Каща, вход будет свободным, регистрация не потребуется. Вместимость площадки - пять тысяч человек с учетом ограничительных мер, связанных с пандемией. Чтобы попасть на просмотр матча, нужно прийти ко входу со стороны Татищева, фан-зона будет организована на улице, между внешним забором и чашей спортивного объекта.

Для посетителей подготовлена и большая развлекательная программа, которая начнется в 15.00, за три часа до игры, предусмотрены, в том числе, активности и для юных болельщиков. Для комфортного времяпрепровождения будут работать фуд-корт и туалеты.

- На большом экране будет показан только одна игра, остальные мы не сможем транслировать на площадке - это нарушало бы режим тишины и покоя. Для нас важно, чтобы жители соседних с "Екатеринбург-Ареной" домов не испытывали дискомфорта от нашего праздника футбола, - сказали в оргкомитете.