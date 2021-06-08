Хоккеисты "Монреаля" первыми вышли в полуфинал Кубка Стэнли, выиграв всухую серию у "Виннипега".

В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге определился первый полуфиналист плей-офф. Им стал "Монреаль", который в четырех матчах переиграл "Виннипег".

Наставник "Канадиенс" впервые в этом плей-офф выпустил на лед российского защитника Александра Романова, который в итоге отыграл почти 10 минут.

Основное время матча победителя не выявило - 2:2. В составе "Монреаля" голы на счету Эрика Густафссона и Арттури Лехконен. За "Виннипег" дублем отметился Логан Стэнли.

Победу "Монреалю" принес точный бросок Тайлера Тоффоли. "Монреаль" впервые с 2014 года дошел до полуфинала Кубка Стэнли.