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08.06.2021 19:14
Рубрика: Спорт

Защитник Игорь Смольников и "Краснодар" расторгли контракт

Текст: Александр Ершов
ФК "Краснодар" и известный защитник, кандидат в сборную России Игорь Смольников достигли соглашения о досрочном расторжении по взаимному согласию контракта, который был рассчитан до 30 июня 2022 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба "быков".
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

"Игорь Смольников провел в "Краснодаре" два отрезка карьеры. Крайний защитник выступал за "быков" в сезоне 2012/13 и вернулся в их ряды в августе 2020 года. Всего он отыграл за "черно-зеленых" 63 матча и отдал две результативные передачи". ФК "Краснодар" благодарит Игоря Смольникова за игру и желает успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в информации, помещенной на официальном сайте клуба.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
РПЛ заняла пятое место по количеству игроков на Евро-2020

Напомним, опытный правый защитник (8 августа ему исполнится 33 года) вернулся в минувшем году в ряды кубанского клуба в статусе свободного агента после почти семи лет выступлений за питерский "Зенит". Вместе с "сине-бело-голубыми" он стал трехкратным чемпионом России, выиграл Кубок страны, провел множество матчей в Лиге чемпионов УЕФА и Лиге Европы. В этот период его карьеры в составе сборной России был участником первенства Европы-2016 во Франции, Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года в России.

В минувшем сезоне Смольников постоянно выходил на поле в основе "Краснодара" в матчах первенства страны и еврокубков. Особенно ярко он показал себя в поединках Лиги чемпионов, где "быки" сумели впервые в своей истории выйти в групповой турнир. И в результате снова получил вызов в сборную России (за главную национальную команду Игорь провел 30 встреч). А в мае нынешнего года был включен в резервный список сборной страны для подготовки к чемпионату континента, однако в окончательную заявку на Евро-2020 не попал.

Заметим, в весенней стадии РПЛ защитник пропустил несколько игр из-травм, а когда вернулся, то при новом главном тренере Викторе Ганчаренко уже стал не всегда попадать в основной состав "быков".

На данный момент не сообщается, в каком клубе Игорь Смольников может продолжить выступления в наступающем сезоне.

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