Защитник Игорь Смольников и "Краснодар" расторгли контракт

"Игорь Смольников провел в "Краснодаре" два отрезка карьеры. Крайний защитник выступал за "быков" в сезоне 2012/13 и вернулся в их ряды в августе 2020 года. Всего он отыграл за "черно-зеленых" 63 матча и отдал две результативные передачи". ФК "Краснодар" благодарит Игоря Смольникова за игру и желает успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в информации, помещенной на официальном сайте клуба.

Напомним, опытный правый защитник (8 августа ему исполнится 33 года) вернулся в минувшем году в ряды кубанского клуба в статусе свободного агента после почти семи лет выступлений за питерский "Зенит". Вместе с "сине-бело-голубыми" он стал трехкратным чемпионом России, выиграл Кубок страны, провел множество матчей в Лиге чемпионов УЕФА и Лиге Европы. В этот период его карьеры в составе сборной России был участником первенства Европы-2016 во Франции, Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года в России.

В минувшем сезоне Смольников постоянно выходил на поле в основе "Краснодара" в матчах первенства страны и еврокубков. Особенно ярко он показал себя в поединках Лиги чемпионов, где "быки" сумели впервые в своей истории выйти в групповой турнир. И в результате снова получил вызов в сборную России (за главную национальную команду Игорь провел 30 встреч). А в мае нынешнего года был включен в резервный список сборной страны для подготовки к чемпионату континента, однако в окончательную заявку на Евро-2020 не попал.

Заметим, в весенней стадии РПЛ защитник пропустил несколько игр из-травм, а когда вернулся, то при новом главном тренере Викторе Ганчаренко уже стал не всегда попадать в основной состав "быков".

На данный момент не сообщается, в каком клубе Игорь Смольников может продолжить выступления в наступающем сезоне.