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09.06.2021 13:49
Рубрика: Спорт

На матчах чемпионата России по футболу введут аналог Fan ID

Текст: Владислав Куликов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект, разрешающий вводить на официальных российских соревнованиях систему Fan ID. Она использовалась на чемпионате мира по футболу в 2018 году. В первую очередь систему планируется внедрять на матчах чемпионата России.
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал, что законопроект предлагает распространить использование системы идентификации зрителей, применявшейся на чемпионате мира по футболу в 2018 году, на другие официальные соревнования. Список официальных турниров, на которых планируется применять систему идентификации, будет утвержден правительством России в случае принятия закона.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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"В частности, инициатива предусматривает введение "персонифицированной карты на посещение спортивного соревнования". Предполагается, что это будет специальный электронный документ. Бюджетом уже запланированы средства на оснащение оборудованием системы контроля доступа стадионов, на которых должны проводиться матчи чемпионата России по футболу", - пояснил Владимир Груздев.

В течение 2021 и 2022 годов всего на эти цели бюджетом выделено 773,6 миллиона рублей, по 386,8 миллиона ежегодно. Председатель Правления АЮР рассказал, что осуществлять мероприятия по обеспечению идентификации зрителей будет единый оператор информационной системы идентификации болельщиков.

"Информационная система идентификации болельщиков, которая использовалась на ЧМ-2018, была создана и эксплуатировалась Минцифры России. Данная система запатентована ведомством и является собственностью Российской Федерации. Принятие закона создаст правовую базу для использования в официальных российских соревнованиях наработок, созданных для проведения ЧМ-2018", - отметил Владимир Груздев.

Как напоминает РИА Новости, в ноябре президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил, что паспорт болельщика (Fan ID) должен быть внедрен для использования на матчах чемпионата России по футболу максимально комфортно для зрителей. Также, по данным агентства, о создании системы идентификации болельщиков и контроля доступа при проведении всероссийских и международных спортивных соревнований упоминается в стратегии развития физкультуры и спорта в РФ до 2030 года, которую на прошлой неделе утвердил председатель правительства России Михаил Мишустин. Сообщал о скором введении системы и министр спорта России Олег Матыцин.

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