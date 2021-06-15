Гол Месси не помог Аргентине обыграть Чили

Сборная Аргентины в стартовом матче Кубка Америки не сумела переиграть чилийцев - 1:1.

Перед началом этой встречи в Рио-де-Жанейро вспоминали легенду мирового футбола Диего Марадону. В память о нем был устроено специальное шоу.

Встреча началась с атак сборной Аргентины, в составе которой выделялся "наследник" Марадоны Лионель Месси. Именно он и открыл счет на 33-й минуте, нанеся фирменный удар со штрафного.

Но удержать преимущество аргентинцам не удалось. Во втором тайме чилийцы получили право на пенальти. Удар Артуро Видаля вратарь отразил, но первым на добивании оказался Эдуардо Варгас.