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15.06.2021 06:31
Рубрика: Спорт

Гол Месси не помог Аргентине обыграть Чили

Текст: Максим Домчев
Фото: AFP/CARL DE SOUZA Фото: AFP/CARL DE SOUZA
Фото: AFP/CARL DE SOUZA

Сборная Аргентины в стартовом матче Кубка Америки не сумела переиграть чилийцев - 1:1.

Фото: Manu Fernandez / POOL / AFP
Годовая зарплата Месси по контракту с "Барселоной" составит €60 млн

Перед началом этой встречи в Рио-де-Жанейро вспоминали легенду мирового футбола Диего Марадону. В память о нем был устроено специальное шоу.

Встреча началась с атак сборной Аргентины, в составе которой выделялся "наследник" Марадоны Лионель Месси. Именно он и открыл счет на 33-й минуте, нанеся фирменный удар со штрафного.

Но удержать преимущество аргентинцам не удалось. Во втором тайме чилийцы получили право на пенальти. Удар Артуро Видаля вратарь отразил, но первым на добивании оказался Эдуардо Варгас.

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