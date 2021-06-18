Женской сборной РФ по баскетболу 3х3 выпала историческая миссия

Женская сборная России по баскетболу 3х3 получила возможность принять участие в историческом матче. Наши девушки и японки сразятся друг с другом в самой первой встрече предстоящего олимпийского турнира, где баскетбол 3х3 дебютирует в программе летних Игр.

Расписание соревнований в Токио обнародовала Международная федерация баскетбола (ФИБА). Премьера дисциплины в рамках Олимпиад произойдет 24 июля в 10 часов 15 минут по местному времени (в Москве будет 04.15), когда стартует матч женских команд Японии и России. В это же день позднее, в 15.00 по Токио (10.00 мск), вступит в борьбу и мужская сборная нашей страны, которая откроет турнир противостоянием с китайцами.

Вот состав участников олимпийских соревнований: мужчины - Россия, Сербия, Китай (все - отобрались по мировому рейтингу), Япония (хозяин), Польша, Нидерланды, Латвия (победители основной квалификации), Бельгия (через дополнительный отборочный турнир); женщины - Россия, Китай, Монголия, Румыния (по рейтингу), Япония, США, Франция (квалификация), Италия (доп. отбор).

С 24 по 27 июля команды проведут однокруговые турниры, то есть каждый участник сыграет по семь матчей. По две лучшие сборные напрямую попадут в полуфинал, а занявшие третьи-шестые места выступят в "стыках" по схеме "3 - 6, 4 - 5". Все обладатели медалей определятся 28 июля.

Тем временем наши национальные команды продолжают подготовку к Олимпиаде через весьма насыщенный тренировочный процесс и контрольные матчи в различных международных товарищеских турнирах. Так, недавно в хорватском Сплите обе сборные выступили двумя составами. Поясним, что в итоговую заявку на Токио войдут по четыре игрока, а пока в распоряжении главных тренеров в два раза больше кандидатов. Напомним, в баскетболе 3х3 разрешен только один игрок, выходящий по ходу матчей на замены.

В Сплите выступали: "Россия-1" - Анастасия Логунова, Александра Столяр, Ольга Фролкина и Мария Черепанова, "Россия-2" - Юлия Козик, Татьяна Петрушина и Евгения Фролкина; "Россия-Север" - Александр Захаров, Александр Зуев, Борис Логачев, Кирилл Писклов, "Россия-Юг" - Илья Карпенков, Антон Понкрашов, Глеб Суворов, Шалва Шаташвили.

У женщин победу в турнире одержала "Россия-1", выигравшая в финале у одного из своих соперников на Олимпиаде Румынии (17:14). Девушки из "России-2" добрались до полуфинала. Жаль, наша команда пока готовится в отсутствие одного из лидеров Анна Лешковцевой. У нее проблемы с коленом, идет лечение и восстановление.

В соревнованиях мужских команд "южане" и "северяне" сошлись друг с другом в полуфинале. Сильнее были "северяне" (19:8), в итоге финишировавшие в вторыми (поражение в решающем матче от Сербии). "Россия-Юг" заняла третье место, обыграв Нидерланды-1 (21:18).