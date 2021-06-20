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20.06.2021 11:24
Рубрика: В мире

В Токио продолжаются протесты против проведения Олимпиады

Текст: Максим Домчев

В столице Японии продолжаются массовые протесты против проведения Летних Олимпийских игр, которые должны пройти с 23 июля по 8 августа.

Фото: Getty Images
Олимпийские игры в Токио могут пройти вообще без зрителей

Акции протеста против проведения Игр в условиях высокого уровня заболеваемости коронавирусом в Японии продолжаются уже достаточно давно. Согласно опросам, идею проведения соревнований в стране поддерживают менее 15 процентов населения. Более 60 процентов принявших участие в опросе категорически против Игр.

Люди не уверены в том, что приезд в страну огромного количества делегаций из других стран пройдет бесследно. Они опасаются распространения новых штаммов коронавируса и не верят в то, что организаторам удастся свести к минимуму подобные риски, хотя власти страны и города уверяют, что Игры пройдут безопасно, сообщает Euronews.

Более того, в Токио уже отменили все массовые трансляции соревнований, чтобы избежать массового скопления людей и избежать роста заболеваемости. Вместо этого планируется проводить больше трансляций в интернете, чтобы передать атмосферу Олимпиады.

В тоже время в большинстве префектур страны уже отменено чрезвычайное положение, введенное из-за роста числа инфицированных коронавирусом. А в Токио уже начали прибывать атлеты. Как сообщает NHK, у одного из них, несмотря на проведенную вакцинацию, был обнаружен COVID-19. Это произошло прямо в аэропорту, и атлет был изолирован.

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