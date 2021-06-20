Олимпийские игры в Токио могут пройти вообще без зрителей

Генсек кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что пока неясно, будет ли разрешено присутствовать даже японским зрителям на церемониях и состязаниях Летней Олимпиады в Токио, сообщает японское новостное агентство Kyodo.

Ранее японские власти закрыли Олимпиаду для зарубежных зрителей.

Допустят ли японских зрителей на олимпийские трибуны, будет зависеть, по словам Като, от ситуации с коронавирусом. Если количество заражений пойдет вверх, то придется "принять необходимые меры".

Мэр Токио Юрико Коике уже заявила днем ранее, что общественные фан-зоны для просмотра олимпийских соревнований не будут открыты в связи с эпидемиологической обстановкой. Более того, часть этих зон (всего их в Токио должно было быть шесть) переоборудуют в пункты вакцинации.

Открытие Летней Олимпиады намечено на 23 июля.