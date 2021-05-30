Новости

Россия - Швеция - онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 00:05
Российские и белорусские военные совместно отразят нападение условного противника 00:00
Сборные Финляндии и США стали первыми участниками плей-офф ЧМ по хоккею 30.05.2021
Глава белорусского МИДа допустил передачу Сапеги в Россию после суда 30.05.2021
Пушков: России есть что предъявить США в плане соблюдения прав человека 30.05.2021
СК: Стрелявший по прохожим в Екатеринбурге мужчина был сильно пьян 30.05.2021
Явка на праймериз "Единой России" превысила 11 млн человек 30.05.2021
Устроивший стрельбу в Екатеринбурге мужчина 10 лет назад служил в милиции 30.05.2021
Посольство РФ проверяет информацию о гибели трех россиян в ЦАР 30.05.2021
В "Единой России" назвали явку на предварительное голосование 30.05.2021
СК возбудил дело по факту стрельбы в Екатеринбурге 30.05.2021
Россиянам предложили ограничить продажу алкоголя 30.05.2021
ФК "Тамбов" попрощался с болельщиками 30.05.2021
Устроивший стрельбу в Екатеринбурге мужчина задержан 30.05.2021
Прибывший на место стрельбы в Екатеринбурге росгвардеец был ранен в ногу 30.05.2021
Мужская сборная РФ по волейболу уступила Японии в Лиге наций 30.05.2021
СОБР начал штурм квартиры стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге 30.05.2021
Власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Екатеринбурге 30.05.2021
В полиции рассказали подробности инцидента со стрельбой в Екатеринбурге 30.05.2021
Основатель сети "Теремок" считает справедливым ввести "налог на богатых" для поддержки пенсионеров 30.05.2021
Два человека пострадали в результате стрельбы в Екатеринбурге 30.05.2021
В Екатеринбурге неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим 30.05.2021
Сборная Канады разгромила итальянцев на ЧМ по хоккею 30.05.2021
В Таиланде во время отдыха скончался посол Украины 30.05.2021
Колумбиец Эган Берналь стал победителем "Джиро д'Италия" 30.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
30.05.2021 23:46
Рубрика: В мире

Гладиаторы-2021

Будущие олимпийцы должны осознавать риски участия в Играх-2021
Текст: Николай Михайлов
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(8468)
В связи с пандемией премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о продлении положения чрезвычайной ситуации до 20 июня в девяти регионах страны, включая олимпийский Токио. По его словам, "хотя количество инфицированных продолжает уменьшаться, ситуация по-прежнему непредсказуема".

Международный олимпийский комитет призвал участников Олимпиады взять на себя следующие обязательства: "Я согласен с тем, что участвую в Играх на свой страх и риск и под свою ответственность, включая любое влияние на мое участие и /или выступление на Играх серьезных телесных травм или даже смерти, вызванных потенциальным воздействием опасностей для здоровья, таких как передача COVID-19 и других инфекционных заболеваний, или экстремальной жары во время посещения Игр".

Фото: Kazuhiro NOGI / AFP
Официальный партнер Олимпиады выступил против проведения Игр

Конечно, два события связаны. Спортсмены и раньше заполняли схожие обязательства, позволяющие стартовать в различных важнейших турнирах, включая Олимпийские игры, однако о риске смерти в официальных формах упоминается впервые. Впрочем, и COVID-19 заявил о себе лишь в конце 2019 года. По данным университета Джонса Хопкинса на середину апреля, еще до страшной вспышки заболевания в Индии, пандемия унесла более 3 миллионов жизней. В прежних обязательствах, принимавшихся в 2016 году, не говорилось и об экстремальной жаре, мучившей всех членов олимпийской семьи в Афинах-2004, Пекине-2008 и Рио-де Жанейро-2016.

В ответ на вопросы нескольких спортсменов представители МОК разъяснили, что в прежние привычные стандартные формы внесены изменения, соответствующие возникшей ситуации. Ведь никто - ни правительства, ни медицинские организации - не могут дать гарантии, связанные с возможностью подхватить инфекцию. Это тот самый риск, который берут на себя олимпийцы. Тут ничто не противоречит законам, находится в их строгих рамках. И даже свидетельствует о полной прозрачности, возросшей открытости.

Это подтвердил и президент МОК Томас Бах. Цифра, прозвучавшая из его высоких уст, должна, кажется, многих успокоить. Более 80 процентов жителей олимпийской деревни будут вакцинированы.

И все же спортсмены невольно берут на себя роль неких современных гладиаторов. Принимая серьезную ответственность, идут по предложению МОК на определенный и вполне осознанный риск. И оптимистичное заявление вице-президента МОК, координатора комиссии по проведению Олимпийский игр в Токио австралийца Джона Коутса о том, что "становится все яснее: Игры будут безопасными для всех в них участвующих, включая японских болельщиков, воспринимаются с некой долей скепсиса.

В мире Восточная Азия Япония Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио Пандемия коронавируса COVID-19