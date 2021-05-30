В связи с пандемией премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о продлении положения чрезвычайной ситуации до 20 июня в девяти регионах страны, включая олимпийский Токио. По его словам, "хотя количество инфицированных продолжает уменьшаться, ситуация по-прежнему непредсказуема".

Международный олимпийский комитет призвал участников Олимпиады взять на себя следующие обязательства: "Я согласен с тем, что участвую в Играх на свой страх и риск и под свою ответственность, включая любое влияние на мое участие и /или выступление на Играх серьезных телесных травм или даже смерти, вызванных потенциальным воздействием опасностей для здоровья, таких как передача COVID-19 и других инфекционных заболеваний, или экстремальной жары во время посещения Игр".

Конечно, два события связаны. Спортсмены и раньше заполняли схожие обязательства, позволяющие стартовать в различных важнейших турнирах, включая Олимпийские игры, однако о риске смерти в официальных формах упоминается впервые. Впрочем, и COVID-19 заявил о себе лишь в конце 2019 года. По данным университета Джонса Хопкинса на середину апреля, еще до страшной вспышки заболевания в Индии, пандемия унесла более 3 миллионов жизней. В прежних обязательствах, принимавшихся в 2016 году, не говорилось и об экстремальной жаре, мучившей всех членов олимпийской семьи в Афинах-2004, Пекине-2008 и Рио-де Жанейро-2016.

В ответ на вопросы нескольких спортсменов представители МОК разъяснили, что в прежние привычные стандартные формы внесены изменения, соответствующие возникшей ситуации. Ведь никто - ни правительства, ни медицинские организации - не могут дать гарантии, связанные с возможностью подхватить инфекцию. Это тот самый риск, который берут на себя олимпийцы. Тут ничто не противоречит законам, находится в их строгих рамках. И даже свидетельствует о полной прозрачности, возросшей открытости.

Это подтвердил и президент МОК Томас Бах. Цифра, прозвучавшая из его высоких уст, должна, кажется, многих успокоить. Более 80 процентов жителей олимпийской деревни будут вакцинированы.

И все же спортсмены невольно берут на себя роль неких современных гладиаторов. Принимая серьезную ответственность, идут по предложению МОК на определенный и вполне осознанный риск. И оптимистичное заявление вице-президента МОК, координатора комиссии по проведению Олимпийский игр в Токио австралийца Джона Коутса о том, что "становится все яснее: Игры будут безопасными для всех в них участвующих, включая японских болельщиков, воспринимаются с некой долей скепсиса.