УЕФА отменил правило гостевого гола в еврокубках

Со следующего сезона во всех еврокубковых турнирах отменяется преимущество гостевого гола.

Такое решение было принято на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций. О желании УЕФА отменить преимущество гостевого гола стало известно еще конце мая благодаря публикациям в английских СМИ.

И вот окончательное решение принято, и начиная с нынешнего сезона при ничейном исходе команда, больше забившая в гостях, не получает никакого преимущества. В таком случае будет назначаться дополнительное время, где также отменено это правило.

Решение о преимуществе команде, больше забившей в гостях, действовало в УЕФА с 1965 года.