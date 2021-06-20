Исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен уверен, что Евро-2020 оставит хорошее наследие. Фото: Getty Images

Накануне исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен рассказал в интервью пресс-службе организации о своих впечатлениях от первой недели футбольного праздника.

Мартин, можете вспомнить, как вы отреагировали на перенос Евро-2020 на целый год?

Мартин Каллен: Это было очень тяжело. Признаюсь, сначала мы все испытали шок. Это легко объяснить, ведь мы впервые оказались в ситуации, когда внезапно пришлось перенести Евро. Несмотря на то, что многие форс-мажоры заложены в контрактах, тем не менее ситуация была новой и непонятной. Нам нужно было тщательно обдумать, как двигаться вперед. Сперва мы полагали, что пандемия может продлиться несколько недель, затем - несколько месяцев. Вскоре стало ясно, что единственный шанс, который у нас есть, учитывая все особенности футбольного календаря, это перенести финальный этап на год и потом уже обсуждать, что делать дальше.

Мы работали все это время. Масса нюансов, которых нельзя упустить. Мы практически 24 часа были на связи с властями государств, городами, стадионами, коммерческими партнерами и вещательными компаниями, а также с нашими многочисленными поставщиками. Сейчас можно сказать, что все успешно исполнили свои роли и сделали все возможное, чтобы Евро случился.

И как вам турнир?

Мартин Каллен: В целом мы довольны организацией. На всех 11 стадионах дела идут хорошо, организационных проблем было немного. Что касается футбола, на мой взгляд, мы смотрим очень хорошие матчи.

Футбол не может быть без зрителей, согласны с этим?

Мартин Каллен: Разумеется это здорово, что болельщики смогли вернуться на стадионы. Мы довольны посещаемостью, хотя для всех это сопряжено с большими трудностями. Чтобы пойти на матч, нужно много логистики: ПЦР-тесты, тесты на антитела... но люди все равно хотят смотреть футбол.

Люди, которые не могут посетить матчи живьем, с радостью пользуются специальным приложением Евро-2020. У вас есть статистика по странам?

Мартин Каллен: Это приложение в лидерах на нескольких европейских рынках. Первое место по скачиваниям в Британии, далее идут Венгрия и Дания. Также им активно пользуются в Италии и Германии. По данным за первые 12 матчей, от 30 до 75 процентов зрителей скачали приложение и активно используют его в дни, когда играет их команда.

Много шума вызвала история, когда некоторые звездные футболисты убирали во время пресс-конференций напитки спонсоров Евро. Как вы к этому относитесь?

Мартин Каллен: Мы не можем приветствовать это. УЕФА уже напомнил участвующим в турнире сборным, что спонсорские соглашения играют важнейшую роль в проведении турнира и развитии европейского футбола, в том числе детско-юношеского и женского.

В УЕФА рекомендовали всем сборным - участницам Евро-2020 уважать спонсоров и не убирать бутылки с их логотипами во время пресс-конференций

Какое наследие оставит Евро-2020?

Мартин Каллен: Каждый такой чемпионат оставляет после себя не только хорошие впечатления. Например, новый стадион в Будапеште. Для УЕФА важна и социальная ответственность. Мы расширили несколько существующих программ и учредили новые, причем во всех 11 городах они разные.

Большой турнир не бывает на 100% устойчивым, это невозможно. Но мы приложили максимум усилий, в том числе для того, чтобы Евро-2020 не вредил экологии. Мы уже потратили деньги на то, чтобы компенсировать углеродный след, и договорились о бесплатном общественном транспорте в некоторых городах турнира.