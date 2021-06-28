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28.06.2021 22:37
Рубрика: Спорт

Хачанов обыграл Макдональда в стартовом матче Уимблдона

Текст: Максим Домчев
Россиянин Карен Хачанов преодолел барьер первого круга Уимблдона, победив Маккензи Макдональда из США в четырех партиях.
Фото: MARTIN BUREAU / AFP Фото: MARTIN BUREAU / AFP
Фото: MARTIN BUREAU / AFP

Вслед за Андреем Рублевым смог победно стартовать на Уимблдоне и Карен Хачанов. Как и его партнер по сборной России, он также начал матч с проигранного первого сета.

Фото: Adrian DENNIS / AFP
Рублев победил на старте Уимблдона

Хачанов уступил его 3:6, но затем справился с волнением и прибавил. У Хачанова стала проходить первая подача - всего в матче он сделал 15 эйсов. Россиянин стал меньше ошибаться.

И, как результат, три последующих партии остались за ним - 6:3, 6:4, 7:6 (7-3). Матч продолжался почти три часа. Во втором круге россиянин сыграет с победителем встречи между белорусом Егором Герасимовым и британцем Джеем Кларком.

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