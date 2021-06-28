Рублев победил на старте Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг стартовавшего в понедельник Уимблдона. В первом матче главного травяного турнира года жребий свел Рублева, занимающего седьмое место в рейтинге АТР, с представителем Аргентины Федерико Дельбонисом, который, как и россиянин, гораздо комфортнее чувствует себя на менее быстром покрытии.

23-летний Рублев в первом сете привыкал к сопернику и покрытию. Итог - 4:6. Однако россиянин сделал правильные выводы из этой неудачи, выиграв три последующие сета. Во втором аргентинец уступил совсем немного - 4:6. А затем Рублев расправился с Дельбонисом куда увереннее - 6:1, 6:2.

В матче второго круга соперником Рублева станет победитель литовско-южноафриканского противостояния между Ричардасом Беранкисом и Ллойдом Харрисом. Ранее россиянин никогда не выходил в третий круг этого турнира.