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28.06.2021 21:26
Рубрика: Спорт

Екатерина Александрова вышла во второй круг Уимблдона

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Из трех российских теннисисток, которые провели свои стартовые матчи Уимблдона, лишь одна сумела пройти во второй круг.

Фото: Tim Clayton/Getty Images
Финалы на Уимблдоне пройдут при полных трибунах

Екатерина Александрова в матче первого круга встречалась с представительницей Германии Лаурой Зигемунд. 26-летняя россиянка оказалась сильнее соперницы. В первой партии Зигемунд чаще выступала в роли статиста, раз за разом наблюдая, как Александрова набирает очки. Итог - 6:1.

Во втором сете немка сумела оказать сопротивление, но Александрова не стала искушать судьбу - 6:3. Следующей соперницей стала представительница Колумбии Мария-Камила Осорио-Серрано, которая сумела переиграть россиянку Анну Калинскую - 1:6, 6:0, 6:4.

Неудача постигла и Веронику Кудерметову, которая в трех партиях уступила теннисистке из Швейцарии Виктории Голубич - 6:3, 1:6, 9:11.

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