В заключительный уикенд Уимблдонского теннисного турнира, который состоится в Лондоне с 28 июня по 11 июля, зрители получат максимальное удовольствие от просмотра матчей, так как финалы будут проходить при полных трибунах.

Эту информацию подтвердили организаторы травяного "Большого шлема".

- Мы находимся в тесном сотрудничестве с правительством, органами здравоохранения и местными властями и рады подтвердить, что в рамках следующего этапа проведения пилотных мероприятий Уимблдон стартует 28 июня с 50-процентной загрузкой трибун, а в финальный уикенд мы сможем увеличить вместимость на Центральном корте до максимальных 15 тысяч, - говорится в сообщении на сайте соревнований. - Это позволит нам осуществить стремление провести лучший Уимблдон с учетом нынешних обстоятельств, при этом здоровье и безопасность всех - гостей, участников, сотрудников, СМИ, официальных лиц, местных жителей и партнеров - остается нашим приоритетом.

Между тем восьмикратный победитель Уимблдона швейцарец Роджер Федерер успешно открыл травяной сезон на турнире категории АТР-500 в Галле. В матче первого круга Федерер обыграл белоруса Илью Ивашко со счетом 7:6 (7:4), 7:5. Напомним, что Роджер, перенесший операцию на колене и не выступавший почти год, снялся с матча 1/8 финала "Ролан Гаррос", чтобы восстановиться от затяжных матчей на грунте и подготовиться к игре на своем самом успешном в плане "мэйджоров" покрытии.

На другом травяном турнире - в Лондоне - первую победу одержал российский теннисист Аслан Карацев. Он одолел чилийца Алехандро Табило со счетом 3:6, 6:4, 6:2.