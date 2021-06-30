Капризов признан лучшим новичком сезона в НХЛ

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов по итогам сезона в НХЛ признан лучшим новичком.

В Национальной хоккейной лиге определили лучших игроков по итогам регулярного чемпионата. Как и ожидалось, лучшим новичком сезона был признан 24-летний форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов. Он получил "Колдер Трофи".

В 55 матчах нынешнего сезона россиянин набрал 51 очко. В борьбе за награду Капризов опередил голкипера "Каролины" Алекса Недельковича и форварда "Далласа" Джейсона Робертсона.

Увы, но без приза лучшему вратарю остался Андрей Василевский. "Везина Трофи" досталась не голкиперу "Тампы", а стражу ворот "Вегаса" Марку-Андре Флери.

Награду за наибольший вклад в успех команды в регулярном чемпионате - "Харт Мемориал Тррфи" получил 24-летний канадский нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид.