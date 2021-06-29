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29.06.2021 08:45
Рубрика: Спорт

Василевский установил рекорд для российских вратарей НХЛ

Текст: Максим Домчев
Андрей Василевский. Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Андрей Василевский. Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Андрей Василевский. Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Вратарь клуба НХЛ "Тампа-Бэй" Андрей Василевский установил новый рекорд для российских голкиперов.

Фото: AP Photo/Phelan Ebenhack
Дубль Кучерова помог "Тампа-Бэй" выиграть первый матч финала Кубка Стэнли

В ночь на вторник "молнии" с победы стартовали в финальной серии Кубка Стэнли, переиграв "Монреаль" со счетом 5:1. Андрей Василевский в этой встрече сумел остановить 18 из 19 бросков по своим воротам.

Для Василевского эта победа стала пятой в финальных сериях Кубка Стэнли и по этому показателю он вышел на первое место среди российских голкиперов, опередив бывшего голкипера "молний" Николая Хабибулина, на счету которого четыре победы.

Общий же рекорд по числу побед в финалах принадлежит легендарному Жаку Планту - 25 побед. На одну меньше у Кена Драйдена.

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