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Рубрика: Спорт

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Андрей Рублев впервые вышел в третий круг Уимблдона
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(8495)
Россиянин Андрей Рублев впервые в карьере вышел в третий круг Уимблдона, переиграв в трех сетах представителя ЮАР Ллойда Харриса - 6:1, 6:2, 7:5.
Андрей Рублев здорово выглядит на Уимблдоне, хотя ему больше по душе грунтовое покрытие или хард. Фото: Reuters Андрей Рублев здорово выглядит на Уимблдоне, хотя ему больше по душе грунтовое покрытие или хард. Фото: Reuters
Андрей Рублев здорово выглядит на Уимблдоне, хотя ему больше по душе грунтовое покрытие или хард. Фото: Reuters

Как и Даниил Медведев, ранее Рублев никогда не добивался больших успехов на травяном покрытии. Хотя прямо перед стартом Уимблдона Андрей впервые добрался до финала на траве, но уступил в нем французу Уго Умберу - 3:6, 6:7.

Фото: Adrian DENNIS / AFP
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- Думаю, мой стиль подходит для травы, потому что я играю агрессивно, быстро. Но, как я уже говорил ранее, на этом покрытии иногда не знаешь, чего ожидать. Можно очень хорошо начать матч, однако если твой соперник отлично подает и ему один раз повезет на приеме, он может победить. Два-три удара могут изменить ход встречи, а на грунте или харде такого обычно не происходит. Возможно, иногда не нужно действовать умно и не нужна тактика. Все зависит от того, кто первым захватит инициативу, кто пробьет в нужном направлении в решающий момент, - приводит слова Рублева сайт tennisnow.com.

Что покажет Рублев в Лондоне - пока загадка. Да и следующий соперник у него не из самых удобных. Речь об итальянце Фабио Фоньини, которому Андрей уступает 2:5 в личных встречах.

Что касается остальных россиян в одиночном турнире, то Карен Хачанов пробился в третий круг, переиграв в трех сетах белоруса Егора Герасимова - 6:1, 7:6, 6:3. В пятницу Карен поборется за выход в четвертый круг с американцем Фрэнсисом Тиафо. Вторая ракетка мира Даниил Медведев накануне провел матч второго раунда против испанца Карлоса Алькараса. Результат этого поединка, как и противостояния финалистки "Ролан Гаррос" Анастасии Павлюченковой с чешкой Кристиной Плишковой в женском одиночном разряде, стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

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