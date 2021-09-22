Роналду признан самым высокооплачиваемым футболистом мира

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира по версии издания Forbes.

За нынешний сезон перешедший в английский клуб из итальянского "Ювентуса" Роналду заработает 125 миллионов долларов. При этом зарплата 36-летнего игрока в клубе составляет 70 млн, а еще 55 млн - доходы от рекламы.

Роналду опередил возглавлявшего этот список последние три года аргентинца Лионеля Месси, который нынешним летом перешел во французский "ПСЖ" на правах свободного агента.

Заработок Месси составляет 110 миллионов долларов.

Замыкает тройку одноклубник Месси - бразилец Неймар. Его доход составляет "всего" 95 миллионов долларов.