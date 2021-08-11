"ПСЖ" официально объявил о переходе Месси

Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" объявил о переходе аргентинца Лионеля Месси, который всю свою профессиональную жизнь провел в "Барселоне".

Признайтесь, вы же тоже втайне надеялись, что произойдет чудо и Лионель Месси каким-то образом все-таки сможет продолжить карьеру в "Барселоне". Наверное, так и появляются новости, наподобие вчерашней, согласно которой "Барса" не оставляет попыток сохранить аргентинца и сделала ему еще одно, последнее предложение.

Однако время вспять уже не повернуть. На фасаде стадиона "Камп Ноу" сняли изображение футболиста, а сам Лео еще накануне вместе с семьей прибыл в Париж. "ПСЖ" анонсировал трансфер игрока эффектным видеоребусом, где стремительно проносятся понятные образы: летящий самолет, футболка сборной Аргентины, рука, водящая ручкой по бумаге.

Ожидается, что Лео пройдет медосмотр и подпишет контракт со своим новым клубом. Возможно, это произойдет сегодня прямо на специальной конференции, которая состоится на арене "Парк де Пренс" в 12.00 по московскому времени.

Неизвестно, насколько тяжело морально было для аргентинца перевернуть страницу в своей карьере: слезы Месси на прощальной пресс-конференции в Барселоне видели все. Но уже вчера супруга игрока Антонелла Рокуццо выложила фото из самолета с улыбающимся Лео. А сам Месси в футболке с принтом Ici c est Paris ("Это Париж") вышел поприветствовать толпы собравшихся фанатов "Пари Сен-Жермен", которые ответили ему шумным скандированием. На первое время Лео остановится в пафосном отеле Royal Monceau ("Королевский дворец". - "РГ"), где ночь в президентском люксе (вряд ли для Месси снимут что-то другое) стоит 15 тысяч евро.

Одним из первых на новость о переходе отреагировал Неймар, экс-партнер Месси по "Барселоне". "Снова вместе", - написал бразилец у себя в "Инстаграме", приложив совместное фото. Между прочим, именно Неймар занимает в парижской команде 10-й номер, под которым Лео играл в "Барселоне" и выходит в футболке сборной Аргентины. Бразильский форвард был готов уступить "десятку" другу, но Месси отказался. Вероятнее всего, он возьмет 30-й номер, под которым когда-то начинал карьеру. Вообще этот номер во французской Лиге 1 предназначен для запасных вратарей команд. Но для великого аргентинца в случае необходимости наверняка сделают исключение.

По неофициальным данным, Месси будет получать в "ПСЖ" примерно 35 млн евро в год

В футбольном мире ярче всех на переход отреагировал экс-форвард сборной Англии легендарный Гарри Линекер, объявивший атакующее три "ПСЖ" Месси-Неймар-Мбаппе сильнейшим в мире. Если, конечно, Мбаппе не покинет клуб, что теперь произойдет вряд ли.

Сегодня, скорее всего, станут известны условия соглашения Месси с "ПСЖ", но кое-какие детали уже просочились в прессу. По информации инсайдера Фабрицио Романо, контракт с 34-летним футболистом будет подписан на два года с возможностью продления еще на год. Особенно тщательно проговаривалось соотношение бонусов и имиджевых прав игрока. Пропорция тут следующая: чем больше прав оставляет за собой аргентинец, тем меньше его зарплата. В итоге, по версии Романо, она составит порядка 35 миллионов евро в год с учетом разных бонусов. К слову, это примерно половина от тех денег, которые Лео зарабатывал в год в "Барселоне". То есть, если бы Месси остался в "Барсе" с 50-процентным понижением зарплаты, то получал бы примерно столько же.