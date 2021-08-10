Названо имя нового главного тренера ФК "Урал"

Уроженец Москвы, профессиональней спортсмен Игорь Шалимов назначен главным тренером футбольного клуба "Урал". "Контракт с российским специалистом рассчитан на два года", - сообщает пресс-служба команды.

Ранее сегодня стало известно о том, что Юрий Матвеев покинул пост главного наставник коллектива.

Новый тренер уже прилетел в Екатеринбург и завтра проведет первую тренировку. "В любом случае нужно было хоть что то менять. Остается пожелать только удачи, не подведите, Игорь Михайлович! Хотелось бы услышать его план по спасению команды", - пишут болельщики в соцсетях.

Игорь Шалимов родился в Москве в 1969 году. Занимался футболом с семи лет в детской команде "Локомотива". Карьеру игрока завершил в 1999 году, после чего получил тренерскую лицензию и начал работать с подмосковным "Краснознаменском".

"В Премьер-Лиге дебютировал в 2003 году в качестве главного тренера элистинского "Уралана". С 2008 по 2011 году Игорь Михайлович тренировал женскую сборную России. В 2015 году работал в системе "Краснодара". С 2016 по 2018 годы был главным тренером "быков", затем тренировал "Химки" и "Ахмат", - рассказали в пресс-службе "ФК "Урал".