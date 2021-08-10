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10.08.2021 14:55
Рубрика: Спорт

Юрий Матвеев покинул пост главного тренера ФК "Урал"

Текст: Екатерина Призова
Фото: ФК "Урал" Фото: ФК "Урал"
Фото: ФК "Урал"

Юрий Матвеев, главный тренер футбольного клуба "Урал", покидает пост. Как говорится в релизе на официальном портале команды, наставник и руководство клуба пришли к совместному решению о прекращении сотрудничества.

Фото: Артур Лебедев//РИА Новости
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"Мы надеемся, что он продолжит трудовую деятельность в системе нашего клуба", - отмечается в сообщении.

Матвееву 54 года, он уроженец Нижнего Тагила. По окончании активной карьеры занимался бизнесом. Периодически выступал за любительские футбольные коллективы. В январе 2008 года стал тренером свердловской команды, а в 2011 году - главным тренером.

"Вся моя тренерская карьера связана с футбольным клубом "Урал". За эти годы было очень много ярких и приятных мгновений. Здесь меня окружали настоящие профессионалы и надежные люди", - отметил Юрий Матвеев.

В соцсетях на страницах ФК болельщики попрощались с тренером, поблагодарили его за работу и пожелали удачи на новом месте. "Ну вот, один мужик реально был у руля в команде. Понял, что не тянет. Решение сложное, но принял. Уважаю за это", - высказался один из пользователей.

Кстати, имя нового главного тренера клуб объявит уже сегодня.

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