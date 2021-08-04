Юрий Семин возглавил футбольный клуб "Ростов"

Новым главным тренером футбольного клуба "Ростов" стал Юрий Семин. 74-летний специалист подписал контракт на два года. Об этом сообщается на официальном сайте команды из Ростова-на-Дону.

Семин долгое время возглавлял "Локомотив", с которым завоевал три титула чемпиона России и шесть Кубков страны. Карпин озвучил обновленный тренерский штаб сборной России "Мы приветствуем Юрия Павловича в нашем клубе и желаем ему успешной работы у руля команды!" - говорится в сообщении на сайте "Ростова". Семин сменил в донском клубе Валерия Карпина, который принял решение сконцентрироваться на работе в сборной России, где он сменил на посту рулеового Станислава Черчесова.