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25.09.2021 14:24
Рубрика: Спорт

Семин ушел с поста главного тренера "Ростова"

Текст: Максим Домчев
Фото: официальный сайт ФК "Ростов" Фото: официальный сайт ФК "Ростов"
Фото: официальный сайт ФК "Ростов"

Юрий Семин покидает пост главного тренера "Ростова". Такое решение было принято после его встречи с президентом футбольного клуба Арташесом Арутюнянцем.

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Семин проработал на этом посту почти полтора месяца, возглавив ростовчан после ухода Валерия Карпина.

"Решение мы приняли совместно. Хочу поблагодарить руководство "Ростова" за нашу дружную работу. Спасибо игрокам, но жизнь распорядилась по-другому. Мы расстаемся друзьями и будем друг другу помогать", - приводит сайт клуба слова Семина.

Руководство "Ростова" поблагодарило экс-тренера за работу, отметив, что у клуба с Семиным останутся теплые и дружеские отношения.

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