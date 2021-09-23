"Ростов" вылетел из Кубка России, уступив клубу из ФНЛ-2

Главной неожиданностью 1/8 финала Кубка России по футболу стало поражение "Ростова" от клуба "Чайка" из Песчанокопска (райцентр Ростовской области). В четвертьфинал вышли песчанокопцы, забившие в этом матче один гол и сохранившие свои ворота в неприкосновенности. Это была вторая победа "Чайки" в группе 5 и она досрочно стала ее победителями, одолев, помимо земляков еще и столичное "Торпедо"

Матч проходил на "Ростов-Арене", но хозяевами поля формально считались песчанокопцы. У хозяев было несколько шансов забить, но, к досаде ростовских болельщиков, форварды хозяев все моменты растранжирили. Гости забили свой гол на 22-й минуте (отличился Иван Олейников) и до конца матча удержали выгодный для них счет. Теперь их ждет 1/4 финала и так далеко дерзкие новички в турнире еще не заходили.

В группе остался еще один матч между неудачниками этого этапа - "Ростовом" и "Торпедо" - но ввиду отсутствия турнирной мотивации для обеих команд это будет лишь "тренировка с повышенной ответственностью".