Карпин озвучил обновленный тренерский штаб сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал специалистов, которые войдут в его штаб в сборной России. Это Виктор Онопко, Николай Писарев, Виталий Кафанов, Джонатан Альба и Луис Мартинес.

"Я не могу посещать матчи, отсматривать вживую кандидатов, этим будут заниматься Онопко и Писарев. Будет представляться отчет по каждому кандидату. Луис Мартинес - физподготовка, Виталий Витальевич - выбор вратарей, Альба будет анализировать команду соперника", - приводит слова Карпина ТАСС.

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Прежний главный тренер команды Станислав Черчесов покинул свой пост после неудачи на Евро-2020.