Путин поздравил Тардифа, избранного главой Международной федерации хоккея

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости, Путин в телефонном разговоре также поблагодарил бывшего президента IIHF Рене Фазеля за сотрудничество, взаимодействие и вклад в развитие хоккея.
Тардиф был избран президентом международной федерации в субботу на полугодовом конгрессе в Санкт-Петербурге. На место Фазеля, который руководил IIHF 27 лет, претендовали пять кандидатов: белорус Сергей Гончаров, француз Люк Тардиф, чех Петр Бржиза, Хенрик Бах-Нильсен из Дании и немец Франц Райндль.
Для победы в голосовании одному из кандидатов необходимо было набрать 53 голоса. Три раунда так и не выявили победителя. Из борьбы выбыли Бржиза, Бах-Нильсен и Гончаров. В заключительном раунде голосования был выбран 68-летний Тардиф, за которого голоса отдали 67 делегатов.
Тардиф - президент Федерации хоккея Франции, он возглавлял финансовый комитет IIHF.