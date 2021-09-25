Путин поздравил Тардифа, избранного главой Международной федерации хоккея

Президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил Люка Тардифа с избранием на пост главы Международной федерации хоккея (IIHF).

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости, Путин в телефонном разговоре также поблагодарил бывшего президента IIHF Рене Фазеля за сотрудничество, взаимодействие и вклад в развитие хоккея.

Тардиф был избран президентом международной федерации в субботу на полугодовом конгрессе в Санкт-Петербурге. На место Фазеля, который руководил IIHF 27 лет, претендовали пять кандидатов: белорус Сергей Гончаров, француз Люк Тардиф, чех Петр Бржиза, Хенрик Бах-Нильсен из Дании и немец Франц Райндль.

Для победы в голосовании одному из кандидатов необходимо было набрать 53 голоса. Три раунда так и не выявили победителя. Из борьбы выбыли Бржиза, Бах-Нильсен и Гончаров. В заключительном раунде голосования был выбран 68-летний Тардиф, за которого голоса отдали 67 делегатов.

Тардиф - президент Федерации хоккея Франции, он возглавлял финансовый комитет IIHF.