Новый президент ИИХФ прокомментировал свою победу на выборах

Новости

В Москве мужчина с топором напал на покупателей в "Магните" 14:50
Семин ушел с поста главного тренера "Ростова" 14:24
Телеканал ARD объяснил публикацию результатов до выборов в Германии 14:20
Столкнувшийся с судном в Босфоре сухогруз из России ходил под флагом ФРГ 14:15
Мясников рассказал, как на течение коронавируса влияет группа крови 14:01
В Подмосковье медведь напал на грибника 13:45
Аэропорт испанского острова Пальма не работает из-за вулкана 13:38
Названа причина столкновения российского сухогрузов в Босфоре 12:37
Оперштаб: В Москве выявлено 3211 новых случаев COVID-19 12:02
Врач назвал пять онкозаболеваний, которые часто встречаются в России 12:01
В США впервые обнаружили коронавирус у домашнего хорька 11:42
"Чудо-вилла": В соцсетях обсуждают уцелевший после извержения вулкана дом 10:55
Россиян известят о праве на льготные лекарства на портале госуслуг 10:51
СМИ: Российский сухогруз столкнулся с турецким судном в проливе Босфор 10:25
Кабмин направил более 74 млрд рублей на строительство новых школ 10:22
Упрощенный порядок регистрации лекарств могут продлить еще на год 10:17
"Локомотив" уволил Скабелку, команду возглавит Никитин 10:04
В Германии "результаты" экзит-полов обнародовали за два дня до выборов 10:00
Страны QUAD договорились о сотрудничестве в области кибербезопасности 09:35
Сын президента Бразилии заболел коронавирусом 09:20
Следственный комитет сообщил о задержании двух членов банды Басаева 09:01
Минтруд: Справки о доходах при увольнении больше не нужны 08:55
Эксперт рассказал, почему в магазинах разные цены на одинаковый товар 08:05
Названа сумма, которую может приносить в бюджет труд осужденных 07:40
Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме на Урале 07:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
25.09.2021 13:30
Рубрика: Спорт

Новый президент ИИХФ прокомментировал свою победу на выборах

Текст: Максим Домчев
Новый президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф. Фото: FRANCK FIFE / AFP Новый президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф. Фото: FRANCK FIFE / AFP
Новый президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф. Фото: FRANCK FIFE / AFP

Новый президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил о том, что готов защищать этот вид спорта и развивать его.
Олег Знарок стал главным тренером сборной России по хоккею

В субботу в Санкт-Петербурге француз Тардиф был избран новым главой ИИХФ на полугодовом конгрессе организации. Он сменит на этом посту швейцарца Рене Фазеля, занимавшего этот пост 27 лет.

После победы на выборах Тардиф дал комментарий.

"Восемь лет назад Фазель предложил мне быть казначеем. Но я все еще хоккейный парень и могу предложить больше. Я готов защищать наш спорт и развивать его в будущем", - приводит ТАСС слова Тардифа.

Также он поблагодарил своего соперника по четвертому раунду голосования Франца Райндля, отметив, что готов пойти с ним к выборам в совет ИИХФ.

Сам Райндль отметил, что выборы были непростыми и он поблагодарил главу Федерации хоккея России Владислава Третьяка за его работу в совете ИИХФ.

Спорт Хоккей