Новый президент ИИХФ прокомментировал свою победу на выборах

Новый президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил о том, что готов защищать этот вид спорта и развивать его.

В субботу в Санкт-Петербурге француз Тардиф был избран новым главой ИИХФ на полугодовом конгрессе организации. Он сменит на этом посту швейцарца Рене Фазеля, занимавшего этот пост 27 лет.

После победы на выборах Тардиф дал комментарий.

"Восемь лет назад Фазель предложил мне быть казначеем. Но я все еще хоккейный парень и могу предложить больше. Я готов защищать наш спорт и развивать его в будущем", - приводит ТАСС слова Тардифа.

Также он поблагодарил своего соперника по четвертому раунду голосования Франца Райндля, отметив, что готов пойти с ним к выборам в совет ИИХФ.

Сам Райндль отметил, что выборы были непростыми и он поблагодарил главу Федерации хоккея России Владислава Третьяка за его работу в совете ИИХФ.