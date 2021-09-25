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25.09.2021 12:44
Рубрика: Спорт

Люк Тардиф избран новым главой Международной федерации хоккея

Текст: Максим Домчев
Француз Люк Тардиф по итогам четвертого раунда голосования избран новым главой Международной федерации хоккея. В финале голосования он опередил немца Франца Райндля.
Люк Тардиф. Фото: MARIUS BECKER/ EPA Люк Тардиф. Фото: MARIUS BECKER/ EPA
Люк Тардиф. Фото: MARIUS BECKER/ EPA

В субботу в Санкт-Петербурге на полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея выбирали нового главу организации. На место Рене Фазеля, который руководил ИИХФ 27 лет, претендовали пять кандидатов - белорус Сергей Гончаров, француз Люк Тардиф, чех Петр Бржиза, Хенрик Бах-Нильсен из Дании и немец Франц Райндль.
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Оптимальным вариантом для России называли Райндля, голос за которого и отдала ФХР. Самым худшим считался Бржиза.

Для победы в голосовании одному из кандидатов необходимо было набрать 53 голоса. Три раунда голосования так и не выявили победителя. Из борьбы выбыли Бржиза, Бах-Нильсен и Гончаров.

В заключительном раунде голосования был выбран 68-летний Тардиф, за которого свои голоса отдали 67 делегатов.

Тардиф - президент Федерации хоккея Франции, он возглавлял финансовый комитет ИИХФ. Француз намерен развивать хоккей "3 на 3" и другие разновидности игры. Искать баланс между тем, что ИИХФ зарабатывает больше денег, но при этом намерен заботиться о маленьких федерациях.

68-летний Тардиф во время карьеры игрока четырежды становился лучшим бомбардиром чемпионата Франции. После завершения карьеры с 2006 года бессменно руководит национальной федерацией.

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