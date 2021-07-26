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26.07.2021 01:00
Рубрика: Спорт

Валерий Карпин назначен главным тренером национальной сборной

Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск № 166(8517)
Столько разговоров о Курбане Бикиевиче Бердыеве, не тренировавшем в последние годы ни одну команду. Такая надежда на твердую руку немца Штефана Кунца, которому так нужна была сборная России, что попросил не тревожить его до конца олимпийского турнира. К счастью для всех нас, решили больше не тревожить.
Отборочный турнир чемпионата мира по футболу наша команда начнет под руководством Валерия Карпина. Фото: РИА Новости Отборочный турнир чемпионата мира по футболу наша команда начнет под руководством Валерия Карпина. Фото: РИА Новости
Отборочный турнир чемпионата мира по футболу наша команда начнет под руководством Валерия Карпина. Фото: РИА Новости

Фамилия Карпина порой всплывала, но редко, как подводная лодка на Северном полюсе.

Но вдруг выяснилось, что в российском футболе почему-то образовалась тренерская пустота. И благородное согласие Валерия Карпина возглавить провалившуюся на Евро сборную, напоминает смелость дрессировщика, засовывающего голову в пасть непредсказуемого льва.

И, в конце концов, почему не Карпин? Во-первых, ему не потребуется, как пришлось бы любому иностранцу, за пять недель до продолжения матчей мировой квалификации всматриваться в незнакомые лица россиян. Во-вторых, в свои 52 Валерий Георгиевич успел, как никто из коллег, пройти все ступени футбольной карьерной лестницы. Лидер "Спартака". Классный игрок сборной России, забивший первый гол в ее истории. Удачливый легионер. Сначала гендир, а потому и главный тренер популярнейшего "Спартака". А теперь и наставник не последнего в премьер-лиги "Ростова". А еще короткое время руководитель группы футбольных комментаторов "Матч" ТВ. Следовательно, смежник, освоивший еще одну профессию. Есть у Карпина некая харизма. Его не ослушаться ни миллионерам-футболистам типа Дзюбы, ни капризными журналистам, с которыми он общался умело, однако так же строго, как с игроками. У Карпина своеобразная харизма. Ее не воспитаешь, не создашь усилиями психологов. У нового главного она, врожденная, есть и бесспорно.

И главное, есть авторитет среди футболистов, которые понимают: у Валерия Георгиевича не забалуешь. Почему-то вспоминается, как разбушевавшийся полузащитник сборной России Карпин не побоялся дать острастку на парижском поле лично месье Зидану.

Вряд ли найдется у нас много футбольных людей, обладающих всеми перечисленными качествами. Из имеющегося в отечественном наличии - это лучший выбор.

Но что абсолютно непонятно: 1 сентября игра с хорватами. И как сможет один, пусть даровитый человек руководить двумя командами - национальной сборной и требующего непременного присутствия "Ростовом"? Или это тоже вопрос во всех смыслах слова решаемый?

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